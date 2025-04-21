Karaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin beton su kanalı menfezine çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Karaman istikametine gelmekte olan V.Ş. yönetimindeki 70 AAR 805 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton su kanalı menfezine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.