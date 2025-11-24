Karaman'da SUV Araçlar Çarpıştı: İki Yaralı

Karaman'da çarpışan iki SUV tipi araçlardan birinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 70 ACB 424 plakalı Nissan marka SUV tipi araçla T.K. yönetimindeki 70 ABJ 239 plakalı Chevrolet marka SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 70 ABJ 239 plakalı araç yol ortasına devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kazada devrilen aracın sürücüsü T.K. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Devrilen araçtan ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer aracın sürücü S.Y., "O adamın benim aracıma vurduğuna şaşırdım. Araç adliye tarafından geliyordu. Ben yola bakarak çıktım, ama adam arabaya arkadan vurdu zannettim yandan vurmuş" diyerek polise kazayı anlattı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN