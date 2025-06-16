Karaman'da Sürat Motoru Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da Sürat Motoru Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Karaman-Mersin karayolunda bir sürat motorunun otomobille çarpışması sonucu 40 yaşındaki sürücü Erdal Yayla hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü Erdal Yayla, hayatını kaybetti. Yayla'dan ise geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

Kaza, Karaman- Mersin Kara yolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Yayla (40) idaresindeki 06 ACR 333 plakalı sürat motoru A.K. (73) yönetimindeki 42 AEA 97 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan sürat motorunun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürat motorunun sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayla, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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