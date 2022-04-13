Karaman'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiye ev hapsi

Karaman'da girdikleri evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 1'i kadın 3 kişiye ev hapsi verildi.

Olay, önceki gece Yeşilada Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş ikamet içinde eli fenerli şüpheli şahısların dolaştığı yönünde ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye yakın olan ekipler hemen adrese yönlendirildi. Eve gelen sivil ve resmi ekipler, G.N. (15), A.D. (20) ve K.S.'yi (20), evin içinde hırsızlık yapmaya hazırlanırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgularında ise 15 yaşındaki G.N.'nin kayıp olarak arandığı belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa