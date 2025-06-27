Karaman'da Sollama Kavgasında Kaza: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Sollama Kavgasında Kaza: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da önündeki aracı sollamaya çalışan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da önündeki aracı sollamaya çalışan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (21) idaresindeki 42 CRT 66 plakalı Opel marka otomobil, önünde seyreden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralı sürücüyü araçtan çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görerek yardıma koştuğunu anlatan bir vatandaş, otomobilin önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıkarak takla attığını ileri sürdü. Takla atan otomobilin çekiciyle kaldırılması için polis ekipleri yol iki yönlü olarak bir süreliğine trafiğe kapattı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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