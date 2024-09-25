Karaman'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: İki Kişi Ağır Yaralandı

Karaman'da sokak ortasında kavgaya tutuşan 2 kişi aynı bıçakla birbirlerini ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıcelal Mahallesi 176. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen G.N. (37) ile İ.K. (46), sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda İ.K. yanındaki bıçakla G.N'yi yaralarken, aynı bıçağı eline geçiren G.N. de İ.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içinde yatan İ.K. ve G.N., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan her iki şahsında sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN