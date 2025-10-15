Haberler

Karaman'da Şok Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı ve Cezai İşlem

Güncelleme:
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada araçlar ve şahıslar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirilirken, trafik denetimlerinde ise sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde eş zamanlı 'şok' asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada araçlar tek tek aranırken, şahısların kimlik kontrolleri yapıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için Karaman Emniyeti sık sık sorumluluk bölgesinde asayiş uygulamaları yapıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uygulamalara, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçileri de katıldı. Şehrin 8 farklı noktasında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve araçta bulunanların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik ekipleri de ehliyet ve alkol kontrolü yaptı. Yapılan asayiş uygulaması gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Denetimlerde ruhsatsız tabancalar, kesici aletler ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, ehliyetsiz, alkollü, sigortasız veya muayenesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
