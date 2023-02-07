Karaman'da sobadan sızan gazdan karı-koca hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Nuri ve eşi Alime Çekceoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kapı camı kırılarak içeri girdiklerinde, karı-kocayı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyarak gelen çiftin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı-kocanın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Çekceoğlu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.