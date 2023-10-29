Karaman'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da çalışma arkadaşı tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, depo çalışanları Hasan Ali Çalış (45) ile İ.Y. (42), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.Y., av tüfeği ile Hasan Ali Çalış'ı vurdu. Çalış, göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Çalış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN