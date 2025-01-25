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Karaman'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Karaman'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
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Karaman'da kaldırımda bekleyen 22 yaşındaki Ali Kepir, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kaçan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı.

Karaman'da kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Hacıcelal Mahallesi 673 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali Kepir, kaldırım üzerinde beklediği esnada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Kepir, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kepir, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz saldırganın İ.C. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu İ.C.'nin merkeze bağlı Morcalı köyüne kaçtığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla cinayet zanlısını olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı İ.C.'nin husumetlisine benzettiği için Ali Kepir'i yanlışlıkla vurduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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