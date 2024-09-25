Karaman'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Karaman'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen M.Ç. (25) ile B.Ç. (24) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ç., üzerindeki silahla B.Ç.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. B.Ç., sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde boş kovan çalışması yaptı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ç., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN