Karaman'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı

Karaman'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralandı
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Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba H.G. ve oğlu M.A.G. yaralandı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (53) ile oğlu M.A.G. (25) pompalı tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.G'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliler A.T. (25), H.M. (24) ve N.A. (18), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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