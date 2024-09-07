Üye Girişi
Haberler

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Larende Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba arasındaki tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Larende Mahallesi'nde bulunan tarla yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.E. ile A.B. buluşarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda A.B. tabanca ile A.E'yi sol kalçasından tek kurşunla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Karaman 3-sayfa Güncel Hukuk Kavga Olay

Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Acil iniş yapan Hindistan uçağında korkulan olmadı

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı

 CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı
Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

Sakince içeri giren kadın, peş peşe tetiğe bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Osimhen maçı canlı izleme linki! Osimhen'in maçı nasıl izlenir? Nijerya Osimhen kadroda mı, ilk 11'de mi, maç hangi kanalda? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Pendik, Küçükçekmece elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title