Karaman'da Silahlı Kavga: 1'i Avukat 2 Kişi Yaralandı

Karaman'da yaşanan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan avukat ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Karaman'da silahlı kavga: 1'i avukat 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i avukat 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 19.45 sıralarında Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen avukat H.S ile A.B.C., iş yerinin önünde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.C, belinden çıkardığı silahla avukat H.S'yi iki bacağından vurdu. Bunun üzerine yaşanan silahlı çatışmada avukatı vuran A.B.C'de sırt, kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.B.C. burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi silahlı çatışmanın yaşandığı bulvar üzerinde boş kovan çalışması yaptı. Polis, yaralı şahısların dışında kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

2 tabancanın ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.