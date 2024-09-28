Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olaya karışarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayalı husumet olduğu ileri sürülen H.B.U. ve M.T.D. (22), 70 ABC 134 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken, husumetli oldukları M.Y. ve E.S'nin içinde bulunduğu 70 ABV 800 plakalı çekici araçla karşılaştı. Bir süre sonra taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada motosiklette bulunan H.B.U. ile M.T.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken M.Y. ve E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarda M.T.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi de silahlı çatışmanın yaşandığı caddede boş kovan çalışması yaptı.

"2 şüpheli saklandıkları köy evinde yakalandı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda M.Y. ve E.S. isimli şüphelilerin merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde bir evde saklandığı tespit edildi. Köye giden ekipler 2 şüpheliyi saklandıkları evde kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Karaman Suç

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });