Karaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Karaman'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Türk Dili Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GDC 331 plakalı Hyundai marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. Yanan aracını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar da koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle motor kısmında yangın çıkan araç kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta küçük çaplı hasar oluştu. - KARAMAN