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Karaman'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Karaman'da meydana gelen kaza sonucu servis minibüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi 463. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin kullandığı 42 AİZ 098 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 70 C 0020 plakalı servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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