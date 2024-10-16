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Karaman'da Saman Yüklü Tır Yandı

Karaman'da Saman Yüklü Tır Yandı
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Karaman'da seyir halindeki saman balyası yüklü tır, motor kısmında çıkan yangın sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. Tır sürücüsü yangını fark ederek durumu acil servise bildirdi.

Karaman'da saman balyası yüklü tır yanarak demir yığınına döndü.

Olay, akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 27 AN 641 plakalı saman yüklü tır seyir halindeyken, motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan tırın sürücüsü araçtan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrasında küle dönen tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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