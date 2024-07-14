Karaman'da Saman Yüklü Tır Alev Aldı

Karaman'da saman balyası yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Çoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman-Çoğlu köyü yolu üzerinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 42 ALF 392 plakalı tır bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücüsü tırı yol kenarında durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma yolu geçici süreliğine trafiğe kapatırken, itfaiyede yanan tıra müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında saman balyası yüklü tır tamamen yanarak demir yığınına dönerken, yangının elektrik arızasından kaynaklı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN