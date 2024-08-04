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Karaman'da Saman Balyalarının Yanmasıyla Çıkan Yangında 400 Balya Saman Kül Oldu

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Karaman'da ekmek yaptıktan sonra boş araziye atılan sönmemiş odun parçalarından dolayı çıktığı belirlenen yangında 400 saman balyasını yanarak kül oldu. İtfaiye, yangının odun parçalarının tutuşması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Karaman'da ekmek yaptıktan sonra boş araziye atılan sönmemiş odun parçalarından dolayı çıktığı belirlenen yangında 400 saman balyasını yanarak kül oldu.

Yangın, Urgan Mahallesi 1999. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yanındaki boş arazide bulunan saman balyalarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının yandığını gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 400 balya saman yanarak kül oldu.

"Hepsi yanmış kalan sadece 3 balya"

Yangın haberini alır almaz eve gelen saman balyalarının sahibi Baki Y., "Tarlada çalışıyordum haberi alır almaz geldim. Yangın bir anda çıkmış. 250 saman ile 150 tane de yonca balyası vardı. Hepsi yanmış, kalan sadece 3 balya" dedi.

İtfaiye, yangının ekmek yaptıktan sonra boş araziye atılan sönmemiş odun parçalarının tutuşması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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