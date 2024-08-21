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Karaman'da Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Karaman'da polis tarafından yapılan uygulama sırasında sahte kimlik kullanan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan kimlik kontrolünde 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Karaman'da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye görevi esnasında şüphe üzerine M.S. (31) isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, verdiği kimlik ve şüpheli hareketler sergileyen şahsı detaylı inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı sorguda şahsın Ö.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.S. olduğu ortaya çıktı. Şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorusunda da 3 ayrı suçtan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.S. adliyeye sevk edilmek üzere tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa karaman Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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