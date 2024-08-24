Karaman'da sahte kimlik kullanan şahıs yakalandı

Karaman'da 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye görevi esnasında Siyahser Mahallesi'nde bulunan Muammer Baran Parkı yakınlarında şüphe üzerine R.T. isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, verdiği kimlik ve şüpheli hareketler sergileyen şahsı detaylı inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı sorguda şahsın H.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin R.T. olduğu ortaya çıktı. Şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorusunda da 4 ayrı suçtan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen R.T. adliyeye sevk edilmek üzere tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN