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Karaman'da Rüzgarın Etkisiyle Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Karaman'da boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda tüm alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karaman'da boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda tüm alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş araziden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek arazinin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı arazinin yakınında bulunan mevsimlik işçilerin çadırlarında kalanlar ise polis ekipleri tarafından tahliye edilirken trafik ekipleri dumandan dolayı görüş mesafesinin azaldığı yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin engebeli arazide yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir zararın yaşanmadığı yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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