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Karaman'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

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Karaman'da polisin durdurarak arama yaptığı bir otomobilde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Karaman'da polisin durdurarak arama yaptığı bir otomobilde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Karaman'a gelen bir otomobili şüphe üzerine polis uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 10 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile birlikte tabancalara ait şarjörler ele geçirdi. Ele geçirilen tabancalara el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Konya Güvenlik Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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