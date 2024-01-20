Karaman'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Karaman'da polisin durdurarak arama yaptığı bir otomobilde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Karaman'a gelen bir otomobili şüphe üzerine polis uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 10 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile birlikte tabancalara ait şarjörler ele geçirdi. Ele geçirilen tabancalara el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında işlem başlatıldı. - KARAMAN