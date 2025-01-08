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Karaman'da Restoranda Yangın Paniği

Karaman'da Restoranda Yangın Paniği
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Karaman'da bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önlenirken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Karaman'da bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören personel durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de restoranın bulunduğu caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler restoranın çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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