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Karaman'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Polis 4 Kişi Yaralandı

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Karaman'da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı. Kaza, Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karaman'da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli G.E. yönetimindeki 70 A 4842 plakalı Fiat marka resmi polis aracı ile M.B. idaresindeki 70 DU 956 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada polis aracının sürücüsü G.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Y., Refika Y. ve Emine B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardında araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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