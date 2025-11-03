Karaman'da Piknikte Düşerek Hayatını Kaybeden Genç

Karaman'da yakınları ile birlikte pikniğe giden 26 yaşındaki genç, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Dağkonak köyü Kızıliçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu yakınları ile birlikte dağlık alanda pikniğe giden Mehmet Selbes (26), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Selbes'i kayalıklardan düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Selbes'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Selbes'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılacak otopsinin ardından Selbes'in cenazesinin Konya'nın Bozkır ilçesi Ulupınar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN