Karaman'da Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da parkta yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kirişçi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (59) ile A.S.C. (50) parkta karşılaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., A.S.C.'yi sol bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli H.B. olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı şahıs sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmedi. Kanamasının çok olduğunun söylenmesi üzerine ikna olan A.S.C. daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN