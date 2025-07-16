Karaman'da Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman'da Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi'nde bir parkta yaşanan bıçaklı kavgada H.B. (59), A.S.C.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.S.C. hastaneye kaldırıldı, şüpheli H.B. ise gözaltına alındı.

Karaman'da parkta yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kirişçi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (59) ile A.S.C. (50) parkta karşılaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., A.S.C.'yi sol bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli H.B. olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı şahıs sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmedi. Kanamasının çok olduğunun söylenmesi üzerine ikna olan A.S.C. daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.