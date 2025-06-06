Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Karaman'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
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Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Karaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tabduk Emre Mahallesi 1564. Sokak üzerinde park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında araçta hasar oluştu. Otomobil içinde başlayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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