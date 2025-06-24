Karaman'da Park Halindeki Aracın İçindeki Telefon Bataryası Patladı

Karaman'da Park Halindeki Aracın İçindeki Telefon Bataryası Patladı
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Karaman'da park halindeki bir otomobilde bulunan telefon bataryasının aşırı sıcak nedeniyle patlaması sonucu yangın çıktığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği öğrenildi.

Karaman'da park halindeki otomobilde bulunan telefon bataryasının aşırı sıcaktan dolayı patlaması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi 45. Sokak'ta bulunan Türk Dili Parkı yanındaki açık otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi aracın ön camını kırarak yangına müdahale edeceği esnada arabasının yanına gelen araç sahibi panikle itfaiye ekibine "dur" diyerek ekibin yangına suyla müdahale etmesini istemedi. Ardından aracındaki yangın tüpünü alarak yangını kendi imkanıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uyarıları sonrasında araç sahibinin müdahaleye izin vermesiyle, ekipler aracın torpido kısmındaki yangını motor bölümüne sıçramadan kısa sürede söndürdü. Araçta küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangına araç içindeki patlayan telefon bataryasının yol açtığı tespit edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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