Karaman'da bir sürücünün park halindeki otomobile aracıyla çarparak kaçtığı anlar kameraya yansıdı

Karaman'da bir sürücünün park halindeki otomobile aracıyla çarparak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası araç sahibi kaçan sürücüden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kaza, Yenimahalle 726. Sokak üzerindeki Zafer Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CPP 918 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 70 AD 320 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü araç sahibinin kazayı fark edip aracının yanına geldiğini görünce arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sahibi Abdullah Saftürk hemen durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın plakasının yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve aracın yakalanması için çalışma başlattı.

"Kazaya karışan araç beni görünce kaçtı"

Yaşanan kazayla ilgili konuşan araç sahibi Abdullah Saftürk, "Aracım iş yerinin önünde park halindeydi. Alkollü olduğunu düşündüğüm şahıs drift atarak geldi aracıma vurdu ve çarpmanın etkisiyle ters döndü. Patırtı sesini duyunca dışarı çıktım, kazaya karışan araç beni görünce kaçtı. Daha sonra hemen polise haber verdim. Polis arkadaşlar hemen geldi. Bu konuda adaletimize sığınıyorum. Konuyla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Böyle insanlara en yüksek cezaların verilmesini talep ediyorum. Vurup kaçmasa iyiydi. Kazadır olabilir ama aracıma çarpıp kaçması sıkıntı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN