Devrilen otomobilin altında kalan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Karaman'da park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü aracın altında kaldı. Yaralı sürücü itfaiye tarafından aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 18.40 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. (32) kullandığı 70 EA 864 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile yandan çarptı. Devrilen otomobilin altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekibi yaralı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN