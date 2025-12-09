Haberler

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Karaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.Ö. idaresindeki 70 E 6888 plakalı Volvo marka otomobil ile M.E. yönetimindeki 06 BSM 492 plakalı Chevrolet marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yön levhasına çarparken, diğeri ise yol kenarındaki elma bahçesine savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobiller çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

