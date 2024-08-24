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Karaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan Ünsal kavşağında meydana geldi.

Karaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan Ünsal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki DN-708-TV yabancı plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 EN 743 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Karaman Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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