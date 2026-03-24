Karaman'da otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı

Karaman'da maddi hasarlı kazada otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazadan sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı