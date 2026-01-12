Haberler

Karaman'da otomobilin çarptığı 79 yaşındaki kadın yaralandı
Güncelleme:
Karaman'ın Urgan Mahallesi'nde bir otomobil, aniden yola çıkan 79 yaşındaki bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. İhbar sonrası sağlık ekipleri olay yerine hareket etti ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü, yaşlı kadının koşarak araca çarptığını iddia etti.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Urgan Mahallesi 1991. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. (45) idaresindeki 70 DE 021 plakalı otomobil aniden yola çıkan 79 yaşındaki A.Ö.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının koşarak arabaya kendisinin çarptığını ileri süren otomobil sürücüsü. K.Ç., "Kadının elinde bir şey vardı. Kadın geldi arabanın aynasına çarptı. Elinde de bir cisim vardı o da arabanın camına çarptı, diyerek kazayı polis ekiplerine anlattı. Yaralanan yaşlı kadının terlikleri ise kaza yerinde görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

