Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye D. yönetimindeki 42 AOP 349 plakalı otomobil, yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Can'a çarptı. Yaşlı kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 15 metre ileri savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılana incelemelerin ardından otomobil olay yerinden kaldırılırken, araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.