Karaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Z.P. isimli kadına, S.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 2254. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 70 ACK 164 plakalı Fiat marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Z.P. isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu kadın yaralanırken, elindeki gıda malzemeleri yola saçıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
