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Karaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Otomobil sürücüsü, kadının kornayı duymadığını iddia etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

KARAMAN - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 70 EV 544 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Kornaya bastım ama duymadı"

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü İ.G., "Kadının yola çıktığını fark ettim ve kornaya bastım, ama kulaklıkla müzik dinlediği için kornayı duymadığını iddia etti.

Kazada yaralanan kadını çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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