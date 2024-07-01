Karaman'da otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki B.K isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi kazanın yaşandığı sokak üzerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN