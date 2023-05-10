Karaman'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman'da okuldan evine dönen 7 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 7 yaşındaki E.A., öğle arası okuldan evine yaya olarak gittiği sırada O.K'nin kullandığı 70 ABF 043 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN