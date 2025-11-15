Karaman'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki H.O., isimli kız çocuğuna M.Y. (81) idaresindeki 70 DU 419 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan küçük kız çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN