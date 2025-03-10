Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Karaman'da otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. idaresindeki 70 FR 055 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.B.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi kaza yerine ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN