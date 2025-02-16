Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Avrupa'da liderler Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin

Avrupa, yeni Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Karaman'da Otomobil Tarlaya Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Otomobil Tarlaya Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla atan otomobildeki M.T. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da yoldan çıkarak tarlaya takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (36) idaresindeki 43 AEP 252 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Afyon'da silahlar konuştu! Bir kişi hayatını kaybetti
img

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
img

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler

Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.