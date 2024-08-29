Karaman'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (60) yönetimindeki 16 HBY 08 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada sürücüsü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden B.K. (55), M.N.K. (23) ve Ş.E.K. (17) yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN