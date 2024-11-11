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Karaman'da Otomobil Refüjdeki Ağaçları Devirerek Kaza Yaptı

Karaman'da Otomobil Refüjdeki Ağaçları Devirerek Kaza Yaptı
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Karaman'da bir yolcu otobüsünü sollamaya çalışan otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Karaman'da yolcu otobüsünü sollamaya çalışan otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları devirdi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Hisar Mahallesi Karaman-Mersin Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan M.A. yönetimindeki 42 TC 009 plakalı yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.K., E.K. (10) ve H.E.K. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.S. ve H.K., itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken anne H.K'nın "Çocuklar nerede?" sorusu üzerine görevliler çocukların durumunun iyi olduğunu belirterek kadını sakinleştirdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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