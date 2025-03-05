Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Karaman'da Otomobil Orta Refüjde Asılı Kaldı

Karaman'da Otomobil Orta Refüjde Asılı Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı orta refüje çıkarak mantar dubaların üzerinde asılı kaldı. 19 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkarak orta refüjde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.R.Ç. (19) idaresindeki 42 BAM 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Mantar dubaların üzerinde asılı kalan otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik aracın çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
img

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
img

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.