Karaman'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı, 4 Araç Hasar Gördü

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 4 araç ve bir işyeri zarar gördü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Adnan Ç. idaresindeki 70 ABK 212 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 42 HL 965 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil takla atarak karşı şeritte seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak durabildi. Diğer araç ise kaldırıma çıkarak bir iş yerine ve park halindeki araca çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Araç çok süratliydi"

Kaza anını gazetecilere anlatan Adnan Ç. "Ben ara yoldan çıktım, arabanın ucu çıkar çıkmaz adam geldi vurdu ve takla attı. Adam çok süratliydi" dedi.

Görüntülerde otomobillerin çarpışması sonrasında otomobillerden birinin takla attığı görülüyor. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Takla atan aracı vatandaşlar ittirerek düzeltirken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN