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Karaman'da Otomobil Kazası: Yol Ortasında Yan Yatan Araç

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Karaman'da meydana gelen otomobil kazasında hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarparak yol ortasına yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir araca da çarparak kontrolden çıkan hafif ticari araç yol ortasına yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Hacıcelal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı yolda seyir halinde olan B.O. idaresindeki 70 ABF 997 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile F.T. yönetimindeki 70 FH 333 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki 33 P 2146 plakalı başka bir otomobile çarparak yol ortasına yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yan yatan hafif ticari araç vatandaşlar tarafından düzeltildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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