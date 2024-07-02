Karaman'da otomobil ile sürat motorunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıcelal Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G'nin kullandığı 70 ABS 356 plakalı sürat motoru ile H.K. idaresindeki 70 DA 606 plakalı Tofaş marka otomobil kontrollü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürat motorunun sürücüsü İ.G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN